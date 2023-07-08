Противники фестиваля «Тбилиси прайда» проводят акцию

В Тбилиси проходит анти-ЛГБТ акция. Участники акции изначально собрались на столичном проспекте Важа-Пшавела, где объявили, что не позволят участникам «Тбилиси прайда» провести Pride Festival.

В эти минуты участники акции шествием направляются от проспекта Важа-Пшавела к озеру Лиси, где планируется проведение «Pride Festival».

Полиция мобилизована на упомянутой территории в целях обеспечения безопасности и общественного порядка, сообщает «ИнтерпрессНтюс».

Фестиваль «Тбилиси прайд» проходит на закрытой территории, в целях безопасности участников организаторы не разглашали место проведения мероприятия.