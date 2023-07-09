Tbilisi Open Air требует компенсировать убытки после погрома гомофобами территории фестиваля

Музыкальный фестиваль Tbilisi Open Air требует компенсации у властей после вчерашнего погрома радикальными гомофобными группами территории Lisi Wonderland, во время которого было уничтожено и присвоено имущество различных компаний, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Наш склад был взломан, инструменты украдены, фестивальные конструкции, декорации для сцены, рекламные объекты, принадлежащие нашим партнерам, также были повреждены или уничтожены», – говорится в заявлении.

Авторы заявления отмечают, что акты вандализма «были совершены пророссийскими группами, поощряемыми правительством».

МВД пока не комментировало факты разграбления киосков и складов на частной территории, где произошли погромы после срыва закрытого фестиваля Tbilisi Pride – он арендовал территорию Lisi Wonderland.

По данным грузинской службы Радио Свобода, только напитков в киосках было разграблено на 10-15 тысяч лари, без учета продукции Coca-Cola.

Ни в субботу, ни с утра в воскресенье никакого следственного процесса на разграбленной территории не наблюдалось.