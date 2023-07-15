В Брюсселе состоялась встреча Пашинян-Алиев-Мишель

В Брюсселе завершилась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Она продлилась 2 часа 45 минут, сообщает Радио Азатутюн.

Согласно сообщению офиса премьер-министра Армении, «в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся углубляющегося гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, работ по демаркации и обеспечению безопасности границ между двумя странами, разблокирования региональной транспортной и экономической инфраструктуры, соглашения об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, а также пленных, пропавших без вести и других гуманитарных проблем».

«Достигнута договоренность об активизации работы по урегулированию обсужденных вопросов», - отмечается в сообщении.

Ранее сегодня Никол Пашинян провел встречу с Шарлем Мишелем.

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, по просьбе президента непризнанного Нагорного Карабаха премьер-министр Армении передал Шарлю Мишелю письмо от карабахского лидера.

«Собеседники обсудили вопросы, связанные с запланированной на сегодня трехсторонней встречей, а также реализацией достигнутых на предыдущих встречах договоренностей», - отмечается в сообщении пресс-службы.