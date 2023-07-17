Аслан Бжания посетил Гальский район

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел выездное совещание в Гальском районе.

В совещании приняли участие глава Кабмина Александр Анкваб, руководитель администрации президента Джансух Нанба, министр внутренних дел Роберт Киут, члены правительства и представители местной администрации.

По словам абхазского лидера, предприятия, находящиеся сегодня в аренде, должны работать эффективно. Он добавил, что интерес к абхазской экономике повышается.

«Замороженной экономики быть не может. Замороженная экономика – это нерешенные проблемы», – отметил Бжания

Перед началом совещания Аслан Бжания осмотрел Центральный парк в городе Гали, на благоустройство которого было выделено 5 млн рублей.

Напомним, что ранее член Общественной палаты Абхазии Давид Пилия рассказал Аслану Бжания о проблемах жителей Гальского района.