Гия Вольский: Решение Бельгии исключить Грузию из списка безопасных стран политическое

Политическим решение Бельгии исключить Грузию из списка безопасных стран считает вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. Один из лидеров партии власти связывает такой шаг Брюсселя с «мелкомасштабным столкновениям, имевшими место в последнее время», пишет SOVA.

Вольский обвинил оппонентов власти в том, что они пытаются донести до европейских партнеров негативную информацию, что в очередной раз, утверждает он, подтверждает, что у Грузии есть внутренние враги.

«Cовсем недавно в Грузии состоялась конференция Международной туристической организации - туристические администрации всего мира были в Грузии. Недавно здесь также прошел чемпионат Европы, чемпионат мира по регби, неисчислимое количество форумов, международных спортивных мероприятий.

Я думаю, что это решение в какой-то степени связано с недавними мелкомасштабными столкновениями, но в то же время оно политическое по своему содержанию.

Плохо, что это доставляет радость некоторой части оппозиции, и я думаю, что их работа в этом направлении интенсивно продолжается, чтобы каким-то образом донести негативную информацию до стран Европы, однако факты указывают на то, что Грузия остается туристическим хабом и является безопасной страной.

Довольно большая бригада работает над тем, чтобы как-то ограничить безвизовое передвижение граждан Грузии в Европу. Эта тема не касается этого , но она многое раскрыла в нашей повседневной жизни и еще раз доказала, что у Грузии гораздо больше внутренних врагов, чем противников во внешнем формате и пространстве», - считает Гия Вольский.