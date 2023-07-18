В Грузии вновь проверили качество воды в Черном море

Показатели воды в Черном море соответствуют норме, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды Грузии.

Мониторинг качества воды в Черном море, проведенный 6 и 10 июля, выявил, что в образцах воды показатели 59 параметров находятся в рамках нормы.

Сообщается, что с 10 июля количество мониторинговых станций увеличено — исследования проводятся еще на трех локациях в Анаклиа и Ганмухури.

Как пишет SOVA, исследование воды в Черном море проводится один раз в 10 дней на 9 станциях, и в результате исследований определяются химические параметры морской воды.

«Образцы направлены на анализ в лабораторию атмосферного воздуха, воды и почвы Национального агентства по охране окружающей среды, которая оснащена высокоточными аналитическими приборами и полностью соответствует современным требованиям и стандартам», — подчеркивает Агентство.

Напомним, что проблема загрязнения Черного моря стала актуальной после разрушения плотины Каховской ГЭС.