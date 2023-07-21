Югоосетинский парламент ушёл на летние каникулы

Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия завершил весеннюю сессию и ушёл на летние каникулы.

Как пишет агентство «Рес», за время отпуска парламентарии планируют встречи с избирателями.

Спикер парламента Алан Алборов отметил, что депутаты будут отдыхать с 21 июля по 4 сентября.

«Я надеюсь, что во время каникул каждый депутат уделит внимание своим избирателям и после выхода с каникул мы рассмотрим вопросы, которые их беспокоят», – сказал он.

Сегодня, 21 июля парламент поддержал кандидатуру Алимбега Плиева на должность председателя Контрольно-счетной палаты. За назначение Плиева проголосовали 19 депутатов, против – 10, остальные воздержались.

Кроме того, депутаты приняли решение собраться на следующей неделе, чтобы обсудить ряд резонансных уголовных дел вместе с генеральным прокурором и главой МВД.