Михаил Сарджвеладзе о Вашадзе: Как видно, бывших «националов» не бывает

«Я думаю, что шаги, предпринятые «Стратегией Агмашенебели» и «Национальным движением», являются шагами вынужденными, и на самом деле радости у этих политических команд не было, хотя бы потому, что им предстоит ответить на те сложные вопросы, например, какие заявления делали лидеры «Стратегии Агмашенебели» о «Национальном движении» раньше и наоборот», - заявил председатель комитета парламента Грузии по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе по поводу решения «Национального движения» и «Стратегии Агмашенебели» создать единую платформу, пишет «ИнтерпрессНьюс».

Как отметил Сарджвеладзе, хотя идеологическая близость между этими партиями существовала всегда, однако их объединение не идеологическое, а продиктованное другими интересами.

В частности, по его словам, «Стратегия Агмашенебели» пытается решить проблему преодоления барьера на следующих выборах путем объединения с «Национальным движением», а «Национальное движение» пытается мобилизовать ресурсы на фоне сниженного рейтинга.

«Как видно, бывших «националов» не бывает и в этом причина. Несмотря на их стремление быть независимыми, например, у Вашадзе было это желание, и он открыто говорил о том, что не хочет нести бремя, связанное с тяжелой репутацией «Национального движения», теперь же он должен отказаться от этого комфорта и вернуться в лоно, из которого появился. Эти две партии, стоящие на пути неудачи, делают смелые заявления о том, что это формула успеха, платформа успеха, но на самом деле все понимают, что нужно думать об альтернативных путях, чтобы как-то спасти эти катящиеся по наклонной плоскости политические группировки», - заявил Михаил Сарджвеладзе, чей комментарий распространяет «Грузинская мечта».