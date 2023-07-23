Президент Грузии назвала «очередным военным преступлением» атаку РФ на Одессу. Об этом Саломе Зурабишвили написала в Twitter.

«Решительно осуждаю атаку на объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - Одессу и ее гражданское население. Осуждаю грубое нарушение всех норм международного права», - пишет глава государства.

В ночь с 22 на 23 июля Россия атаковали украинский портовый город Одессу. Погиб один человек, 22 получили ранения, в том числе 4 ребенка. В результате ракетного удара были разрушены 6 жилых зданий, в том числе жилой дом, два памятника архитектуры и храм, сообщает SOVA.