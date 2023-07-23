В югоосетинском парламенте рассказали об итогах работы комиссии по вопросам беженцев

Депутат парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Давид Санакоев ознакомил парламентариев с итоговым докладом временной комиссии по вопросам беженцев и внутренне перемещенных лиц, проживающих в коллективных центрах. Как отметил Санакоев, в республике несколько коллективных центров, где проживают беженцы и вынужденные переселенцы, а также группа людей, которая не попадает ни в одну из указанных категорий.

«У нас есть комитет по беженцам и вынужденным переселенцам. Кроме того, действует два закона «О беженцах» и «О вынужденных переселенцах», но в оба закона нужно вносить изменения, потому что они не отвечают в полной степени правам этих категорий лиц», - сказал Санакоев.

Депутат отметил, что парламентарии посещали места коллективных центров, и комиссия направила запросы в МЧС, Министерство строительства, и Санэпидстанцию, откуда пришли ответы, что эти центры практически для жизни не годятся, так как не отвечают никаким требованиям безопасности, пишет информагентство «Рес».

«В самых плохих условиях проживают жители турбазы «Осетия», от которых и поступила в парламент жалоба», - отметил депутат.

Санакоев подчеркнул, что комиссия по итогам работы выработала рекомендации правительству и парламенту. «Организовать работу по пересмотру, обновлению и приведению в соответствие с международно-правовыми нормами и принципами Закона «О беженцах», закона «О вынужденных переселенцах», наполнить содержанием те нормы, которые носят декларативный характер», - сказал Санакоев.

Кроме того, он отметил, что надо рассмотреть вопрос о необходимости внесения в закон «О жилищной политике в сфере учета и предоставления гражданам жилья в Республике Южная Осетия» нормы о первоочередности предоставления жилья беженцам и вынужденным переселенцам с конкретизацией категории.

«Также необходимо усилить работу по парламентскому контролю за исполнением законов, регламентирующих права беженцев и вынужденных переселенцев», - добавил парламентарий.

Что касается рекомендаций правительству, Санакоев отметил, что необходимо рассмотреть вопрос о повышении эффективности управления в сфере социальной защиты беженцев и вынужденных переселенцев. Парламентарий в своем докладе также рекомендовал поручить Комитету по социальной защите беженцев и вынужденных переселенцев предоставить правительству республики списки беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в коллективных центрах, признанных согласно заключениям Министерства строительства, МЧС, а также Югоспотребнадзора небезопасными для проживания людей, а также парламенту для осуществления контрольных функций.

«Беженцам и вынужденным переселенцам, проживающим в коллективных центрах, не отвечающим нормам безопасного проживания людей и не имеющим иного жилья в собственности на территории Республики Южная Осетия, предоставить во временное пользование жилые помещения из государственного жилого фонда», - подчеркнул парламентарий. Санакоев добавил, что единственный вывод, к которому пришла комиссия, это то, что этих людей необходимо расселить.