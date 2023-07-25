В абхазском парламенте рассмотрели соглашение о сухумском аэропорте

В парламенте самопровозглашенной республики Абхазия 24 июля прошло заседание комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками.

По информации агентства «Апсныпресс», депутаты рассмотрели законопроект о ратификации российско-абхазского соглашения об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации сухумского аэропорта.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что соглашение регулирует вопросы реализации российским юридическим лицом инвестиционного проекта и определяет права и обязательства сторон.

В обсуждении законопроекта участвовали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, её заместитель Теймураз Миквабия, представитель абхазского президента в парламенте, министр юстиции Анри Барциц. По итогам заседания члены комитета приняли решение рекомендовать парламенту на ближайшем заседании сессии принять данный законопроект.