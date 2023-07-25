В Москве проходят трехсторонние переговоры Мирзоян-Лавров-Байрамов

В Москве проходят трехсторонние переговоры министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана, сообщает Радио Азатутюн.

Перед этим состоялась двусторонняя встреча глав МИД России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. Глава внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что «все вопросы, касающиеся Нагорного Карабаха и связанные с ним», заслуживают регулярного внимания.

«Мы ценим, что наши азербайджанские друзья понимают необходимость обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха. Это один из центральных вопросов», - заявил Лавров на встрече с Байрамовым.