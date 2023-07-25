Правительство Армении окажет гуманитарную помощь населению Нагорного Карабаха

Сегодня рабочая группа по управлению гуманитарным кризисом в непризнанном Нагорном Карабахе приняла решение об оказании экстренной гуманитарной помощи продовольствием и медикаментами населению Нагорного Карабаха.

Каким образом помощь будет доставлена в осажденный Нагорный Карабах, правительство Армении не уточнило.

Ранее Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила, что армянская сторона 26 июля якобы «готовит провокацию со скоплением различных транспортных средств» в Лачинском коридоре.