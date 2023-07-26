Клуб «Актобе» вылетит в Кутаиси 27 июля – в день матча

Казахстанский клуб «Актобе», у которого возникла проблема при вылете в Кутаиси на матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против «Торпедо», отправится в Грузию завтра, 27 июля.

В клубе заявили, что Грузия без объяснения причин отказала «Актобе» в прилете, передает КазТАГ.

«Утром 26 июля представители комитета гражданской авиации Грузии прислали уведомление об отказе на посадку указанного воздушного судна в аэропорту г. Кутаиси без объяснения причин. Дальнейшие срочные переговоры с грузинской стороной не привели к положительному решению. ФК «Актобе» остался дома и в настоящее время проводит предыгровую тренировку на стадионе «Центральный», – говорится в заявлении клуба.

По информации «Актобе», документы с указанием типа и бортового номера воздушного судна выполняющего чартерную перевозку, номера рейса, принадлежности судна авиакомпании, своевременно были направлены грузинской стороне партнером клуба, туристической компанией «Санжар Тур», на протяжении последних пяти лет оказывающей услуги по авиаперевозками футбольному клубу «Актобе».

«В настоящий момент пролет воздушного судна с делегацией ФК «Актобе» согласован со всеми уполномоченными структурами по всему маршруту. Завтра, 27 июля в 9:00, делегация ФК «Актобе» вылетает другим воздушным судном в г. Кутаиси. Призываем болельщиков, отправившихся поддержать команду в выездном матче, соблюдать спокойствие и нормы принятого поведения в обществе. Выражаем уверенность, что какие бы трудности не только футбольного характера не вставали на нашем пути, наша команда, при поддержке лучших болельщиков Казахстана, обязательно и с достоинством их преодолеет. «Актобе» выражает благодарность администрации ФК «Торпедо» (Кутаиси) за оказанную экстренную поддержку в разрешении данного вопроса», – сказано в заявлении.

Отметим, что грузинские официальные ведомства ситуацию все еще не комментируют. Ранее «Эхо Кавказа» писало о том, что проблема, возможно, была связана с бортом, который, предположительно, находится под санкциями.

Сообщалось также, что ивуарийскому нападающему «Актобе» Андерсону Ньянгбо якобы отказали в грузинской визе. Как написал Первый канал Грузии со ссылкой на представителей «Торпедо», у футболиста истек срок бельгийского ВНЖ, а для получения визы по ивуарийскому паспорту необходимо время. Возможно, эту проблему также решат до вылета команды в Кутаиси.

Матч «Актобе» с «Торпедо» должен пройти 27 июля вечером в Кутаиси, ответный поединок – 3 августа в Актобе.