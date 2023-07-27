Госдеп опроверг информацию о лоббировании посольством США интересов Саакашвили

Посольство США никогда не участвовало в лоббировании темы освобождения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил спикер американского Госдепартамента Ведант Патель.

На вопрос, в чем может заключаться причина обвинений в адрес посольства США со стороны части СМИ и представителей власти Грузии, Патель ответил, что «не намерен давать психологическую оценку» какой-либо стороне.

24 июля телекомпания «Имеди», а также некоторые члены «Грузинской мечты» распространили информацию о том, что сотруднице посольства США Еве Энлиотт поручили встретиться с президентом Грузии Саломе Зурабишвили для обсуждения вопроса помилования Михаила Саакашвили.

Распространенную информацию назвали фейком и в посольстве США, передает издание SOVA.