Югоосетинским гражданам разрешили вести хоздеятельность в погранзоне

Гражданам самопровозглашенной республики Южная Осетия с 2 августа по 30 сентября предоставят право осуществления отдельных видов хозяйственной деятельности на де-факто границе с Грузией. Речь идет, в частности, о приобретении и транспортировке сельхозпродукции в пограничной зоне Цхинвальского, Знаурского и Ахалгорского районов «без оформления соответствующего разрешения».

По информации югоосетинского КГБ, «для въезда в пограничную зону в указанных целях необходимо прибыть в ближайшее подразделение Пограничного управления ФСБ России с паспортом – для идентификации личности, уточнения места, характера и сроков проведения хозяйственных работ».

Такая мера направлена на создание благоприятных условий в период ведения активных сельскохозяйственных работ, подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что в югоосетинском КГБ регулярно сообщают о количестве нарушителей де-факто границы, нарушителях режима госграницы и пограничного режима.