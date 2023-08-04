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В Абхазии проходит одиночный пикет против законопроекта об апартаментах

Исаак Кушха

Гражданин Абхазии, репатриант Исаак Кушха проводит одиночный пикет против принятия законопроекта об апартаментах.

Накануне, 3 августа акция началась у сухумского кафе «Пингвин», сегодня продолжилась на площади имени Сергея Багапша.

По информации корреспондента «Эха Кавказа», акция продолжится еще в течение нескольких дней.

«Проснитесь! Родина не является личной собственностью правительства и граждан. Её не может продать ни один человек!» – сказано на протестном плакате Исаака Кушха.

Одиночный пикет репатрианта Исаака Кушха
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Одиночный пикет репатрианта Исаака Кушха

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С инициативой принятия закона об апартаментах выступил президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания. Противники инициативы считают, что речь идет о скрытой форме продаже недвижимости. Они говорят, что в Абхазии могут поселиться около 100 тысяч человек.

Согласно действующему закону, иностранцы не могут приобретать недвижимость в Абхазии. Этим правом обладают только граждане республики.

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