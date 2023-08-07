Блинкен: Народ Грузии страдает из-за пренебрежения Россией международным правом

Госдепартамент США выпустил заявление к 15-й годовщине вторжения российских войск в Грузию. США заявляют, что будут добиваться от России выполнения обязательств по соглашению о прекращении огня 2008 года, передает Русская служба «Голоса Америки».

Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление, в котором выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.



«Пятнадцать лет назад Россия вторглась в суверенное государство Грузия и оккупировала 20 процентов его территории, – говорится в заявлении. – США неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ. Действия России навсегда изменили жизнь населения, затронутого этим конфликтом».



Блинкен отдал дань памяти тем, кто был убит, ранен и перемещен во время российской оккупации.



«Действия России во время оккупации, включая злостные дезинформационные кампании Кремля, и массовое перемещение населения, до сих пор причиняют неисчислимые страдания, – подчеркивается в заявлении госсекретаря. – Как и в Украине, народ Грузии страдает от последствий презрения России к международному праву и стремления доминировать над своими соседями».



США выразили намерение добиваться от России выполнения обязательств по соглашению о прекращении огня 2008 года, которые до сих пор не выполнены: отвести войска на позиции, существовавшие до начала конфликта и обеспечить беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи.



США подчеркнули, что Россия также должна отказаться от признания так называемой независимости грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.



«Эти действия необходимы для того, чтобы сотни тысяч внутренне перемещенных лиц смогли безопасно вернуться в свои дома и жить достойно», – говорится в заявлении.



США выразили неизменную поддержку народу Грузии в его стремлении к евроатлантической интеграции, защите своего суверенитета и территориальную целостность, а также в стремлении найти мирное решение конфликта.