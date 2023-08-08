Подозреваемых в убийстве иностранцев задержали в Гали

Граждан Азербайджана и Узбекистана, подозреваемых в убийстве, задержали в Гали. Об этом сообщили в МВД самопровозглашенной республики Абхазия.

Как сообщалось ранее, 6 августа вечером в Сухуми был убит репатриант из Турции, гражданин Абхазии и Турции Хан-ипа Рыдван Инхан-ипа.

Задержаны:

гражданин Узбекистана Саломов Отбеак Гуломон-угли 1992 года рождения;

гражданин Азербайджана Ибрагимов Али Елхан-оглы 1998 года рождения.