Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Подозреваемых в убийстве иностранцев задержали в Гали

Граждан Азербайджана и Узбекистана, подозреваемых в убийстве, задержали в Гали. Об этом сообщили в МВД самопровозглашенной республики Абхазия.

Как сообщалось ранее, 6 августа вечером в Сухуми был убит репатриант из Турции, гражданин Абхазии и Турции Хан-ипа Рыдван Инхан-ипа.

Задержаны:

  • гражданин Узбекистана Саломов Отбеак Гуломон-угли 1992 года рождения;
  • гражданин Азербайджана Ибрагимов Али Елхан-оглы 1998 года рождения.

В мае в Сухуми был убит гражданин Турции Айдын Ахмет. По подозрению в убийстве был задержан гражданин Азербайджана.

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG