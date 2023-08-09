Джульетту Сельвян, пропавшую в Абхазии 30 июля, нашли живой

Женщину, пропавшую в Гульрипшском районе Абхазии 30 июля, нашли живой. Об этом сообщили в МВД самопровозглашенной республики.

По информации ведомства, Джульетта Сельвян ушла из дома в селе Владимировка с телефоном и паспортом. Её местонахождение было неизвестно.

Розыскные и поисковые мероприятия проводили сотрудники Гульрипшского РОВД совместно с волонтерами из числа жителей района.

Джульетту Сельвян нашли в лесном массиве села Владимировка. Другие подробности не сообщаются.

Напомним, что 28 июля пропала жительница Гали Натия Бахтадзе. 2 августа стало известно о задержании подозреваемого в деле об её исчезновении – Айнара Цвижба. Он сознался в убийстве, рассказав, что убил девушку в салоне автомашины «Lexus», а труп утопил в третьей Перепадной ГЭС на реке Ингури.

Поиски тела Натии Бахтадзе продолжаются. Обнаружить его на дне Гальского водохранилища не удалось. По словам главы администрации Гальского района Константина Пилия, лодки будут патрулировать территорию 2-3 раза в неделю и сканировать эхолотом дно водохранилища.