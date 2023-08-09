Зона бедствия в Шови: 20 погибших, спасатели ищут 13 человек

В зоне стихийного бедствия в Шови к утру 9 августа число обнаруженных тел выросло до 20, сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

В списке пропавших без вести на седьмой день поисков после схода оползня остаются 13 человек, среди них есть дети.

На месте продолжают работать до тысячи спасателей и военных, мобилизовано огромное количество техники, передает агентство «Новости-Грузия».

Накануне Служба по управлению чрезвычайными ситуациями сообщила, что исключила из списка пропавших гражданина Грузии Зураба Бибилеишвили. Оказалось, что этот человек жив, здоров и находится в Тбилиси.

Спустя шесть дней после трагедии выяснилось, что Зураб Бибилеишвили был включен в список пропавших без вести в Шови по ошибке, – сообщил министр регионального развития Ираклий Карселадзе. По его словам, близкие этого человека заявили в МВД, что он не выходит на связь, но передали неверные данные. Как только полиция их уточнила, сразу смогла с ним связаться.