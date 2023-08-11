Премьер-министр почтил память грузинских военных погибших в Шиндиси

Со дня боя в селе Шиндиси Горийского района, в котором погибли 17 грузинских военных, прошло 15 лет. Сегодня их память почтил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«К сожалению, это наш позор, поскольку в этот день, 11 августа 2008 года, невиданную трусость проявил так называемый главнокомандующий. Вы помните Саакашвили убегающего из-за звука самолета. Тогда он привозил сюда министра иностранных дел Франции, и пока наши герои жертвовали здесь собой, экс-президент бежал, и весь мир наблюдал за ним, лежащим на земле в ужасе. Это свидетельствует о том, что наша армия, состоящая из парней-львов, сражалась самоотверженно, а в это время ею руководил продажный изменник и трусливый человек. К счастью, грузинский народ сделал соответствующие выводы...

О битве в Шиндиси, стало известно много деталей — какую самоотверженность проявили наши парни-герои. Еще раз преклоняюсь перед ними, светлой памяти им и хочу от имени государства поблагодарить их семьи за то, что они воспитали таких героев», - сказал премьер-министр.

В целом, комментарии Ираклия Гарибашвили посвященные 15-летию августовской войны в основном представляют из себя критику прежних властей и в частности экс-президента Михаила Саакашвили.

«Кого мне критиковать и осуждать, если не позорную, враждебную силу, которая управляла нашей страной, когда своей безрассудной политикой вернула российские войска в еще более крупных масштабах», - сказал премьер 8 августа.