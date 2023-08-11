Число жертв стихийного бедствия в Шови увеличилось до 22 человек

Как сообщил журналистам глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили: «В русле реки Риони было обнаружено тело человека. Кроме того, была найдена нижняя конечность человеческого тела».

Личность погибшего пока не установлена.

На данном этапе идентифицированы 19 человек из 22 погибших во время схода оползня в Шови. В зоне стихийного бедствия ведутся поиски еще 11 человек. Среди пропавших без вести и погибших есть дети, сообщают местные власти.

Между тем, мэр Они Серги Хидешели сообщил, что в муниципалитете пройдут панихиды по погибшим:

«Еще раз хочу выразить соболезнования родным и близким граждан, погибших в результате стихийного бедствия, и нашей стране в целом. Ведутся интенсивные поисковые работы, по имеющимся данным погиб 21 человек, личности 19 из них идентифицированы, ведется поиск 12 человек.

Местные власти на постоянной связи с семьями погибших граждан, и сегодня начнутся гражданские панихиды по умершим гражданам, зарегистрированным в муниципалитете Они. Гражданская панихида пройдет в Архангельском соборе Они и в Доме культуры. Мэрия Они возьмет на себя расходы по транспортировке и погребению погибших горожан», — сказал Хидишели.