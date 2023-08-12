Поисковые работы в Шови были приостановлены ночью из-за камнепада

Губернатор региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе объяснил, почему поисковые мероприятия в Шови были приостановлены в ночь на 12 августа:

«24 человека найдены, мы ищем 9 пропавших без вести. Кроме того, увеличилась площадь поисковых работ. С утра возобновилась работа с помощью тяжелой техники. Вчера поздно ночью в русле реки Буби наблюдался камнепад. Как говорят специалисты, это типично после подобных стихийных бедствий.

Поскольку поздно ночью была плохая видимость, работы остановили до утра. Утром специалисты Национального агентства по окружающей среде осмотрели территорию с вертолета и беспилотников, значительного камнепада не было, поэтому поисковые работы были возобновлены утром», - сказал Маргвелидзе.

В зоне бедствия ведутся поиски еще 9 человек. Среди пропавших без вести и погибших есть дети, сообщает SOVA.