В Потийском порту будет построен мультимодальный терминал

Партнерство Грузии и Казахстана: в Поти построят мультимодальный терминал – капсула под строительство уже заложена. В церемонии приняли участие глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили и министр индустрии и развития инфраструктуры Казахстана Марат Карабаев.

Для реализации совместного проекта создано акционерное общество - Рoti Transterminal, где каждой из сторон принадлежит по 50% акций, сообщает SOVA.

Стоимость проекта – до 20 млн. долларов США. Терминал будет расположен на площади в 8 гектаров. На первом этапе пропускная способность мультимодального терминала в Поти составит до 80 тысяч контейнеров в год.

Строительство портового терминала станет первым казахстанским инфраструктурным проектом, реализуемым в одном из крупнейших портов Грузии. Реализация проекта перейдет в активную фазу с сентября 2023 года, а строительство начнется в октябре. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2024 году.

По словам Левана Давиташвили, необходимо улучшить транспортную инфраструктуру и увеличить пропускную способность в транспортном коридоре Грузии. Министр отметил, что проект будет способствовать укреплению Транскаспийского международного маршрута – «Среднего коридора».

«Увеличение грузооборота в нашем транспортном коридоре сделало еще более актуальной задачу улучшения транспортной инфраструктуры и увеличения пропускной способности, тесной координации между субъектами, участвующими в коридоре, повышения эффективности мультимодальных перевозок и операций», - подчеркнул министр.

Напомним, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили 1 августа 2023 года встретился со своим коллегой - премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым во время своего визита в Алматы, где акцентировал внимание на вопросе развития «Среднего коридора» (ТМТМ или Middle Corridor). Это - международный транспортный коридор - Транскаспийский международный транспортный маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.