Ираклий Гарибашвили провел встречу с коллегой из Казахстана

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили встретился со своим коллегой - премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым во время своего визита в Алматы.

Гарибашвили акцентировал внимание на вопросе развития «Среднего коридора» (ТМТМ или Middle Corridor). Это - международный транспортный коридор - Транскаспийский международный транспортный маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

Глава грузинского правительства сообщил коллеге, что во время своего визита в Китай он рассказал о разработанном совместно с Казахстаном плане, который связан с этим транзитным направлением, сообщает SOVA.

«Конечно, мы уделяем большое внимание развитию «Среднего коридора» и имеем хороший план его развития. В прошлом году мы подписали соответствующую дорожную карту, которая, я думаю, очень важна для нас, чтобы развить этот коридор. Недавно я был с визитом в Китае, где у меня состоялась хорошая беседа, обсуждение с китайским правительством нашего совместного проекта, и там я упомянул наш план, рассказал о дорожной карте относительно «Среднего коридора». Таким образом, я верю, что наше будущее сотрудничество будет таким же плодотворным, каким было раньше и каковым является сейчас», - заявил Ираклий Гарибашвили.

По данным администрации правительства Грузии, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время встречи с премьер-министром Грузии напомнил о своем последнем визите в Тбилиси (23 июня 2023 года) и его результатах.

«Во время моего визита в Грузию мы договорились увеличить годовые показатели двусторонней торговли, и очень хорошо, что по итогам 6 месяцев наш двусторонний товарооборот увеличился на 30%. Для того, чтобы еще больше увеличить наш товарооборот, объемы нашей торговли, я предлагаю использовать возможности нашей межправительственной комиссии.

Мы придаем большое значение сотрудничеству в области транзита и транспорта. Отрадно, что наше партнерство в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута стремительно укрепляется. За шесть месяцев текущего года объем грузоперевозок по «Среднему коридору» увеличился на 77% и достиг 1,3 млн тонн. Договоренности, достигнутые на нашей последней встрече, придали дополнительный импульс развитию маршрута», - заявил премьер Казахстана.

Напомним, премьер Грузии направился 1 августа в Казахстан из Китая, где провел встречи в ходе визита, который начался 26 июля. Неожиданно для грузинской общественности Тбилиси и Пекин объявили об установлении стратегического партнерства.