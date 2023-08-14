Из-за жары в Цхинвали закроют детские сады

В столице Южной Осетии с 15 по 20 августа закроют детские сады из-за аномальной жары, сообщает агентство «Рес» со ссылкой на начальника управления образования администрации Цхинвали. Она отметила, что санитарные дни во всех детских садах ранее планировалось провести с 29 августа по 2 сентября:
«Но из-за аномальной жары мы решили провести санитарные дни немного раньше», - уточнила Бязрова.
Начальник управления образования добавила, что детские образовательные учреждения смогут вернуться к работе с 21 августа.
- Июль официально стал самым жарким месяцем с 1850 года, сообщили в европейской службе по изучению изменения климата Copernicus.
- Лесные пожары на фоне высоких июльских температур возникали в странах южной Европы. В регионах Италии, где несколько недель стояла жара, умерло на 7% больше жителей, чем обычно. В Испании пожары выжгли более тысячи гектаров растительности. Ранее в Греции из-за лесных пожаров экстренно эвакуировали более 20 тысяч жителей и туристов. В Турции из-за жары уровень воды в водохранилищах упал до рекордного за последние девять лет.
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