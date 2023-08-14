Из-за жары в Цхинвали закроют детские сады

В столице Южной Осетии с 15 по 20 августа закроют детские сады из-за аномальной жары, сообщает агентство «Рес» со ссылкой на начальника управления образования администрации Цхинвали. Она отметила, что санитарные дни во всех детских садах ранее планировалось провести с 29 августа по 2 сентября:

«Но из-за аномальной жары мы решили провести санитарные дни немного раньше», - уточнила Бязрова.

Начальник управления образования добавила, что детские образовательные учреждения смогут вернуться к работе с 21 августа.