В Раче состоится панихида по погибшим во время схода оползня в Шови

Гражданская панихида по жертвам стихийного бедствия в Шови - Софо Бакурадзе и Геннадию Султанишвили состоится в селе Глола, сообщил журналистам мэр города Они — Серго Хидешели.
«К этому моменту погибших 25 человек, 20 из них идентифицированы 20, поиски 8-ми пропавших без вести продолжаются. Интенсивные работы в зоне стихии продолжаются — приблизительно в радиусе 60 км», — цитирует Хидешели SOVA.
Напомним, что 14 августа было обнаружено тело еще одного погибшего и 1 фрагмент тела. Кроме того, в Службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что в зоне стихийного бедствия обнаружили автомобиль марки Hundai. В соцсетях распространилась информация, что машина принадлежит трем подругам, которые были объявлены в розыск сразу после схода оползня, перед поездкой девушки опубликовали в соцсетях фотографию машины с надписью «Встретимся в Раче». Машина была пуста.
- После схода оползня в Рача одну из девушек — Нато Челидзе — нашли мертвой почти сразу. Позже сообщалось, что нашли Гванцу Бубашвили и Саломе Хетагури, но информация не подтвердилась.
- Сход оползня в селе Шови произошел 3 августа. К этому моменту найдены 25 человек, 20 из них опознаны. Продолжаются поиски 8 пропавших без вести.
Форум