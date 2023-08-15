В Раче состоится панихида по погибшим во время схода оползня в Шови

Гражданская панихида по жертвам стихийного бедствия в Шови - Софо Бакурадзе и Геннадию Султанишвили состоится в селе Глола, сообщил журналистам мэр города Они — Серго Хидешели.

«К этому моменту погибших 25 человек, 20 из них идентифицированы 20, поиски 8-ми пропавших без вести продолжаются. Интенсивные работы в зоне стихии продолжаются — приблизительно в радиусе 60 км», — цитирует Хидешели SOVA.

Напомним, что 14 августа было обнаружено тело еще одного погибшего и 1 фрагмент тела. Кроме того, в Службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что в зоне стихийного бедствия обнаружили автомобиль марки Hundai. В соцсетях распространилась информация, что машина принадлежит трем подругам, которые были объявлены в розыск сразу после схода оползня, перед поездкой девушки опубликовали в соцсетях фотографию машины с надписью «Встретимся в Раче». Машина была пуста.