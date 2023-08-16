Михаил Сарджвеладзе: если кто-то хочет, чтобы грузины и русские были братьями, должна произойти деоккупация Грузии

Депутат от большинства, председатель Комитета по правам человека парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе, комментирует инцидент, произошедший 15 августа во время концерта The Killers. Солист группы Брендон Флауэрс вывел из зала на сцену барабанщика – гражданина России, из-за чего часть зрителей в знак протеста покинула зал.

«Если кто-то хочет, чтобы грузины и русские были братьями, в таком случае безальтернативно в повестке дня стоит главный приоритет - должна произойти деоккупация Грузии - все вопросы этим начинаются и заканчиваются. Важно понимать рационально, прагматично и всем усвоить, что деоккупация для этой страны – приоритет номер один. Никто не должен забывать, будь то грузин или иностранец, что для Грузии это главное. Это то, с чем мы никогда не сможем примириться. Пока Грузия находится в положении, когда 20% ее территории оккупированы Российской Федерацией, конечно, о братстве говорить невозможно», - сказал Михаил Сарджвеладзе.

Концерт The Killers состоялся на сцене Black Sea Arena 15 августа. Перед исполнением одной из песен солист группы пригласил на сцену барабанщика – гражданина России, он спросил публику, приемлемо ли его выступление, за чем последовали возгласы неодобрения. Несмотря на это, группа сыграла с этим барабанщиком. Допев песню, солист The Killers обратился к зрителям, заявив, что, по его мнению, национальность и то, откуда человек, не имеет значения и у музыки нет границ.