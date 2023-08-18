Премьер Грузии назвал Георгия Анцухелидзе примером верности Родине

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня посвятил пост Георгию Анцухелидзе – национальному герою Грузии, погибшему в августе 2008 года. Сегодня ему должно было исполниться 39 лет, пишет агентство «Новости-Грузия».

«С болью и гордостью вспоминаем о лучшем проявлении несломленного грузинского духа, навсегда запечатлевшего имя Георгия Анцухелидзе в истории нашей страны. Его героизм остался бессмертным примером верности Родине, самоотверженности и неукротимости для каждого из нас и будущих поколений», – пишет Гарибашвили.

Премьер при этом никак не комментирует недавний факт: сотрудники мэрии Тбилиси под охраной полиции стерли граффити с изображениями Георгия Анцухелидзе и украинского воина Александра Мациевского.

Военнослужащий ВС Грузии, младший сержант, 24-летний Георгий Анцухелидзе попал в плен 9 августа 2008 года неподалеку от Цхинвали и считался пропавшим без вести. Его останки были переданы через несколько месяцев. Тогда же в интернет были выложены кадры допроса и пыток грузинского военного, в котором близкие узнали Георгия. Звание Национального героя ему было присвоено посмертно. У Георгия осталась семья – жена и двое детей.

Сегодня цветы к могиле Анцухелидзе на братском кладбище Мухатгверди возлагают военные – сослуживцы, сотрудники Академии сержантов имени Георгия Анцухелидзе и офицеры Сил обороны Грузии. Грузинского бойца также вспоминают у мемориала Анцухелидзе в его родном селе Квемо-Алвани в Тушетии.

По инициативе Минобороны Грузии, в 2018 году имя Георгия Анцухелидзе присвоили безымянному пику в Тушетии. Вершина находится на уровне 3276 метров над уровнем моря. В честь Национального героя Грузии также названы десятки улиц в разных городах Грузии.