Ираклий Гарибашвили провел прощальную встречу с Келли Дегнан

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел прощальную встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Грузии Келли Дегнан, занимавшую пост посла США в Грузии с 2020 года.

По сообщению пресс-службы премьер-министра, в ходе встречи стороны подчеркнули важность стратегического партнерства между Грузией и США и рассмотрели приоритетную повестку сотрудничества.

Глава правительства поблагодарил посла США за работу и пожелал ей успехов. Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра Грузии.

14 февраля на должность нового Чрезвычайного и Полномочного Посла в Грузии президент США Джо Байден представил кандидатуру Робин Данниган. Робин Данниган в настоящее время является заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. До этого она работала послом США по особым поручениям, временным поверенным в делах и заместителем главы миссии в Австрии. В разные годы была заместителем помощника секретаря в Бюро энергетических ресурсов, работала в посольствах США во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре.