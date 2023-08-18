Минэкономики: рост цен на бензин в Абхазии напрямую связан с конъюнктурой рынка в РФ

В Министерстве экономики Абхазии прокомментировали ситуацию с ценами на нефтепродукты. «Рост цен на бензин в Абхазии напрямую связан с конъюнктурой рынка в Российской Федерации и вызван разными факторами. В первую очередь, это - баланс спроса и предложения, стоимость нефти, курс доллара, плановые ремонты на НПЗ, уровень налоговой нагрузки, летний отпускной сезон, который всегда повышает спрос на моторное топливо», - отмечается в комментарии Минэкономики.



Как сообщили в ведомстве, с начала 2023 года стоимость 1 литра бензина АИ–92, приобретенного в Российской Федерации участниками рынка Абхазии, в среднем составляла: в феврале – марте 2023 года 33,50 – 35,0 руб., в апреле 40,0 - 41,60 руб., в июле-августе до 51,0 - 52,0 руб., передает информагентство «Апсныпресс».

Механизм беспошлинного ввоза в Абхазию нефтепродуктов, действующий в рамках межправительственного соглашения между Абхазией и Россией о режиме торговли товарами, работает, однако низкий уровень таможенной пошлины - 5 долларов за 1 тонну или до 500 руб. за 1 тонну - не оказывает влияния на конечную стоимость нефтепродуктов.

Цены на нефтепродукты в Абхазии формируются с учетом стоимости приобретения нефтепродуктов, налога на добавленную стоимость (10%), таможенного сбора (1%), услуг по сертификации (0,1%), доставке и хранению топлива и др. При последующей оптовой и розничной продаже в бюджет уплачивается налог на реализацию горюче-смазочных материалов. При согласовании оптовой цены в обязательном порядке учитываются имеющиеся у поставщиков остатки нефтепродуктов, ранее приобретенные и их стоимость.

Динамика цен за 1 литр бензина АИ-92 в розничной сети АЗС в Абхазии с февраля 2023 года в связи с ростом цен в Российской Федерации такова: в феврале – 40,0 - 41,50 руб., в марте – 43 руб., апреле – 43,0 - 45,0 руб., июне – 49,0 - 50 руб., июле – 52 - 55 руб., августе – 55 - 59 руб. Разница в ценах зависит от стоимости приобретения нефтепродуктов участниками топливного рынка.

Действующий механизм регулирования цен, основанный на применении размера торговой надбавки к ввозимой стоимости и расходам эффективен, и позволяет оперативно реагировать на изменение цен. Как это работает, мы видели с ноября 2022 года по апрель 2023 года, когда цены на нефтепродукты снижались до уровня 2018 года (38,90 рублей за 1 литр марки АИ-92).