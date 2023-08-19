Жители Грузии собрали деньги на квартиру для дочери женщины, погибшей в Шови

Всего за несколько дней жители Грузии собрали сумму, которой хватит на покупку небольшой квартиры в Тбилиси для дочери Софо Бакурадзе, погибшей во время схода оползня в Шови, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Софо было 23 года, она растила дочь одна, а в Шови летом подрабатывала уборщицей в коттеджах. У нее была мечта – поступить в художественную академию. Но все закончилось 3 августа.

Ребенок избежал гибели – мать на несколько дней оставила девочку со своими родителями в соседней деревне. 4-летняя Люси не останется без семьи – ее будут растить бабушка с дедушкой, которые оформляют опекунство.

Две общественные организации объявили сбор средств, рассчитывая собрать сумму для помощи семье на текущие расходы. И были поражены, когда оказалось, что собранных денег хватает на покупку квартиры для осиротевшей девочки. Пока ребенок не подрастет, опекуны будут сдавать квартиру в аренду и у семьи будет небольшой, но стабильный источник дохода.

Софо Бакурадзе была похоронена в селе Глоло 15 августа.