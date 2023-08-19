Жители Грузии собрали деньги на квартиру для дочери женщины, погибшей в Шови

Всего за несколько дней жители Грузии собрали сумму, которой хватит на покупку небольшой квартиры в Тбилиси для дочери Софо Бакурадзе, погибшей во время схода оползня в Шови, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Софо было 23 года, она растила дочь одна, а в Шови летом подрабатывала уборщицей в коттеджах. У нее была мечта – поступить в художественную академию. Но все закончилось 3 августа.
Ребенок избежал гибели – мать на несколько дней оставила девочку со своими родителями в соседней деревне. 4-летняя Люси не останется без семьи – ее будут растить бабушка с дедушкой, которые оформляют опекунство.
Две общественные организации объявили сбор средств, рассчитывая собрать сумму для помощи семье на текущие расходы. И были поражены, когда оказалось, что собранных денег хватает на покупку квартиры для осиротевшей девочки. Пока ребенок не подрастет, опекуны будут сдавать квартиру в аренду и у семьи будет небольшой, но стабильный источник дохода.
Софо Бакурадзе была похоронена в селе Глоло 15 августа.
- Сход оползня в курортном селе Шови в высокогорном регионе Рача произошел 3 августа. В этот момент там находились до 300 человек – отдыхающие и местные жители, которые с первых минут начали звонить в службу 112 и просить о помощи. Первый вертолет со спасателями прибыл в Шови через три часа после схода оползня – позже министр ВД объяснил это «необходимостью облететь облака». Из зоны бедствия были эвакуированы 210 человек – 70 сразу, с остальными дежурили спасатели и они были вывезены утром. Спустя две недели после катастрофы были обнаружены тела 27 погибших, 6 человек считаются пропавшими без вести. Поисковая операция продолжается с участием спасателей и военнослужащих.
- Власти Грузии заявляют, что сами справляются с ситуацией и никакая помощь, в том числе из-за рубежа, не нужна. Также неоднократно заявляли, что не нужна помощь волонтеров и призывали жителей Грузии прекратить сборы денег для помощи пострадавшим через соцсети. Но этот призыв был проигнорирован – люди все равно помогают и будут пытаться помочь тем, кто выжил, кто сейчас работает в зоне бедствия и тем, кто осиротел в результате трагедии.
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