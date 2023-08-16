Установлены личности еще троих погибших при сходе оползня в Шови

По словам губернатора Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Папуны Маргвелидзе среди погибших во время стихийного бедствия в Шови – 3 жителя села Лагванта — Ника Чаладзе, Дито Пирцхалава и Темур Чарквиани — были заняты в Шови на строительстве, когда их настиг оползень. Члены семей погибших уже получили результаты ДНК-анализов.
Поисковые мероприятия в зоне стихийного бедствия продолжаются. Большая часть — 95% земельной массы оползня уже проверена.
- Сход оползня в селе Шови произошел 3 августа. К этому времени известно о 26 погибших, 7 человек считаются пропавшими без вести. Не удается идентифицировать троих погибших.
- В селе Глола состоялись похороны погибших в результате схода оползня в Шови — Софо Бакурадзе и Геннадия Султанишвили, а в городе Сигнаги брата и сестры Георгия и Софи Каралашвили, которые также погибли при сходе селя в Шови.
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