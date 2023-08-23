«Грузинская мечта»: заявления Медведева по отколовшимся регионам нелегитимны

Председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе ответил от лица правящей партии, на заявление зампредом российского Совбеза Дмитрия Медведева, о том, что идея присоединения к России Абхазии и Южной Осетии может быть реализована

«Заявления несовместимые с принципом территориальной целостности Грузии категорически неприемлемы», - сказал Сарджвеладзе.

Грузия никогда и ни при каких обстоятельствах не смирится с оккупацией территорий, заявил в разговоре с журналистами депутат:

«Суверенитет, территориальная целостность Грузии, признает всё цивилизованное международное сообщество, и позиция Грузии в этом направлении непоколебима, ясна и однозначна. Это означает, что любое заявление, которое противоречит и несовместимо с приоритетом территориальной целостности категорически неприемлемо и нелегитимно. Потому, заявление, которое мы услышали от представителя государства, оккупировавшего территории Грузии, категорически неприемлемо… Мы продолжим борьбу за деоккупацию, а это значит, что Грузия обязательно сможет восстановить историческую справедливость мирным путем, вернуть себе территории и проживающих на них граждан Грузии», - сказал депутат.

Напомним, в статье, опубликованной одним из российских СМИ, Дмитрий Медведев заявил:

«В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины. Для Запада такой поворот событий станет очередным позорным фиаско».