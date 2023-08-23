2 гражданина Грузии, задержанные возле села Ахалубани, освобождены

Граждане Грузии Тамаз Пшитидзе и Зураб Петриашвили, незаконно задержанные российскими военными возле села Ахалубани Горийского муниципалитета, находятся на свободе, на территории, подконтрольной официальному Тбилиси, сообщает информационное интернет агентство Interpressnews со ссылкой на Службу государственной безопасности Грузии.

«Центральное правительство совместно с международными партнерами продолжит активную работу по освобождению всех лиц, незаконно задержанных в направлении оккупированного Цхинвальского региона и оккупированной Абхазии», - говорится в сообщении.

Напомним, что 22 августа стало известно о задержании двух граждан Грузии возле села Ахалубани Горийского муниципалитета.

После получения информации об инциденте была активирована «горячая линия», оперируемая Миссией наблюдателей ЕС:

«О незаконных действиях были проинформированы международные партнеры и сопредседатели Женевских международных дискуссий в Женеве. На данном этапе задействованы все существующие механизмы для скорейшего освобождения незаконно удерживаемых лиц. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на российской оккупационной силе», - говорится в информации СГБ.