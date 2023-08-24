Грузия отмечает День Конституции

В Грузии сегодня отмечается День конституции. С этой датой граждан государства поздравил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили:

«24 августа является важнейшей датой нашей государственности – в этот день в 1995 году парламент независимой Грузии, приняв высший закон страны, положил начало новому этапу нашей истории – строительству государства, основанного на гражданском единстве, верховенстве закона, свободе, демократии, мире и развитии. Конституция Грузии – наш договор друг с другом и с государством – основана на определяющих ценностях великой истории и культуры. В то же время в ней обозначены новые цели и задачи прогресса и развития страны и народа в современную эпоху. Этот день является моментом единения, который еще раз подтверждает наше общее решение строить светлое будущее - единую, мирную, сильную, развитую Грузию», - заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили».