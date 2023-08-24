В зоне стихийного бедствия в Шови обнаружены тела еще 2 погибших

Число жертв стихийного бедствия в Шови возросло до 31 сообщает глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. Сегодня, в ходе поисковых работ были обнаружены тела мужчины и одного подростка:

«В интенсивном режиме продолжается поисковая операция. Сегодня в 40 километрах от эпицентра катастрофы, недалеко от села Сори, было обнаружено тело, предположительно, мужчины. Кроме того, вы знаете, что в эпицентре катастрофы проходят точечные перепроверки. В общем взята площадь в восемь гектаров (проверки проводятся на этой площади), где сегодня было замечено тело еще одного подростка, а также отдельный фрагмент одного человека. Осталось два человека, которых мы продолжаем искать», — сказал Мгебришвили.