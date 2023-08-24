В зоне стихийного бедствия в Шови обнаружены тела еще 2 погибших

Число жертв стихийного бедствия в Шови возросло до 31 сообщает глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. Сегодня, в ходе поисковых работ были обнаружены тела мужчины и одного подростка:
«В интенсивном режиме продолжается поисковая операция. Сегодня в 40 километрах от эпицентра катастрофы, недалеко от села Сори, было обнаружено тело, предположительно, мужчины. Кроме того, вы знаете, что в эпицентре катастрофы проходят точечные перепроверки. В общем взята площадь в восемь гектаров (проверки проводятся на этой площади), где сегодня было замечено тело еще одного подростка, а также отдельный фрагмент одного человека. Осталось два человека, которых мы продолжаем искать», — сказал Мгебришвили.
- 3 августа в Шови сошел оползень. В первый же день спасателям удалось эвакуировать более 200 человек. Мероприятия по поиску пропавших продолжаются уже двадцатый день, на данный момент разыскиваются 2 человека.
- Личности 28 погибших из 31 идентифицированы. 24-25 августа в Тбилиси пройдет панихида по погибшим при сходе оползня детям Луке Дудашвили, Андрии Дудашвили, Анастасии Дудашвили и их матери Нато Челидзе.
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