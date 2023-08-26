В Абхазии празднуют 15-летие признание Российской Федерацией

Сегодня, 26 августа, в самопровозглашенной республике Абхазия отмечают 15-летие признания независимости республики Российской Федерацией. 26 августа 2008 года указом президента Дмитрия Медведева Российская Федерация официально признала Абхазию и Южную Осетию. Ежегодно, в этот день по всей республике проходят праздничные мероприятия.

26 августа 2008 года Дмитрий Медведев выступил с официальным заявлением, в котором он подчеркнул: «Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским Заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами – я подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии».

После того, как обращение Медведева показали по федеральным каналам России, десятки тысяч жителей Абхазии вышли на Площадь Свободы в центре Сухуми. Перед собравшимися выступил президент Сергей Багапш. Он поздравил абхазский народ Абхазии с признанием независимости республики и назвал этот день «историческим моментом в жизни народа и страны».

Решение руководства России о признании независимости Абхазии Багапш назвал первым шагом на пути к международному признанию. Он особо отметил роль первого президента Владислава Ардзинба, который, по словам Багапша, «возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии».

9 сентября 2008 года в Москве было объявлено об установлении дипломатических отношений между Россией и Абхазией, а 14 сентября в абхазскую столицу с официальным визитом прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В ходе визита Лаврова был решен вопрос об учреждении посольств России в Абхазии. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Абхазией был подписан 17 сентября 2008 года в Москве.

Признание независимости Абхазии Россией повлекло череду признаний другими странами. 5 сентября 2008 г. второй страной, которая признала Абхазию, стала Республика Никарагуа. Год спустя, 10 сентября 2009 г. Абхазия была официально признана Боливарианской Республикой Венесуэла, 15 декабря 2009 г. – Республикой Науру, 23 мая 2011 г. – Республикой Вануату, а 18 сентября 2011 – Республикой Тувалу.