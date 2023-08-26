Грузинский военный рассказал о незаконном заключении в Цхинвали

Мамука Чхиквадзе, бывший грузинский военнослужащий, освобожденный из незаконного заключения в Цхинвали, рассказал телекомпании «Пирвели» о задержании:

«В Батуми должны были праздновать сорокалетие моей мамы, мне нужно отвезти туда вино, а перед этим я думал навестить родственников предков, пройти на могилу. Подошел к Земо Никози, я был в ботинках и у меня был «военный вид», как они это увидели - российские солдаты подошли, сказали, что я находился близко от ограждения, начали меня обыскивать. Их было четверо, обыскивали карманы, наркотики искали, я сказал, что у меня их нет. Физического оскорбления точно не было. Но они завязали мне глаза и увезли. Меня спросили, кто я, я не скрыл, сказал, что военный, защищаю Родину. У меня были деньги в кармане, я ведь шел на сорокалетие матери, они спросили, защищаю ли я Родину за деньги, я сказал: не дай Бог», - рассказывает Мамука Чхиквадзе.

Кахабер Натадзе и Мамука Чиквадзе, незаконно задержанные российскими военными были освобождены 25 августа, сообщает SOVA.

Мамука Чхиквадзе был задержан 12 декабря 2021 года возле села Земо Никози. Друзья бывшего военнослужащего утверждали, что Чхиквадзе избивают и бесчеловечно обращаются в цхинвальском изоляторе и обратились в суд по правам человека в Страсбурге. В августе 2022 года Чхиквадзе приговорили к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Что касается Кахабера Натадзе – он был арестован 10 декабря 2021 года вместе с Владимиром Каниашвили возле Гдулети Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия. Последний был освобожден 19 апреля 2022 года.

В незаконном заключении, в цхинвальской тюрьме остаются еще четверо граждан Грузии, в том числе бывший военнослужащий Леван Мачабели, задержанный в марте 2022 года.