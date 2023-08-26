Фракция «Айастан» на выборах в Совет старейшин Еревана поддержит блок «Мать Армения»

Фракция «Айастан» («Армения») Национального собрания Армении на выборах в Совет старейшин Еревана выражает свою поддержку блоку «Мать Армения», сообщает Радио Азатутюн.

Кандидатом в мэры блока является бывший депутат фракции «Айастан» Андраник Теванян.

Накануне, 25 августа, оппозиционная фракция НС провела заседание во главе с руководителем блока «Айастан», вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.

По сообщению блока, ключевой темой обсуждения на заседании была тяжелая ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе вследствие блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также возможные решения.

Были также обсуждены дальнейшие действия фракции в рамках предстоящей сессии НС.