Въезд граждан на территорию монастыря Шио-Мгвиме ограничен, заявил заместитель поверенного Мцхета-Мтианетского края Гоча Кавтарадзе.

27 августа со скалы рядом со средневековым монастырем Шио-Мгвиме произошел обвал земляной массы. Представитель местной власти сообщил, что геологи изучат ситуацию и будут приняты конкретные меры.

«Во Мцхета, в окрестностях Шиомгвимского монастыря, с обратной стороны, с высоты 200 метров обрушилась рыхлая скальная масса, которая не причинила никакого ущерба, не застопорила дорогу и не повредила здание. На место оперативно прибыли представители правоохранительных и спасательных структур, а также представители местной и краевой администрации.

Ждем геологов, они изучат ситуацию, и мы проведем конкретное мероприятие. На данный момент въезд граждан на территорию вокруг Шиомгвимского монастыря ограничен, также в результате падения массы никто не пострадал. Панической ситуации не было, как только обрушилась рыхлая скальная масса, вход граждан в монастырь был ограничен», - цитирует Кавтарадзе SOVA.