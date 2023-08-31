Грузинский футболист Саба Сазонов подписал контракт с «Торино»

Грузинский футболист, защитник Саба Сазонов перешел из московского «Динамо» в клуб итальянской серии А – «Торино». Информация опубликована на официальном сайте туринского клуба.

21-летний Сазонов – воспитанник «Зенита». В московское «Динамо» футболист перешёл в июле 2021 года на правах свободного агента. Портал Transfermarkt оценивал Сазонова в три миллиона евро.

Сазонов решил выступать за сборную Грузии в 2022 году. Он родился в Петербурге, его мама – грузинка. Сазонов проявил себя на чемпионате Европы среди игроков до 21 года, он провел два матча и за основную сборную Грузии.

В Серии А теперь выступают три грузинских футболиста – Хвича Кварацхелия (Наполи), Саба Сазонов (Торино) и Георгий Квернадзе (Фрозиноне).

Ранее стало известно, что еще один грузинский футболист, Жорж (Георгий) Микаутадзе перешел в амстердамский «Аякс».