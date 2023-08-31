Гия Вольский: Президент Грузии занимает позицию радикальной оппозиции

Попыткой вступить в противостояние с правительством Грузии назвал депутат от «Грузинской мечты» Гия Вольский решение президента Саломе Зурабишвили отправиться в «европейское турне», несмотря на отказ правительства, пишет SOVA.

«Подобная грубая игра с соответствующей статьей конституции – не первый случай. Мы всегда считали, что не следует входить на такой уровень противоречий, который может создать проблемы для страны. Но возникла не менее серьезная проблема, эксперты-конституционалисты указывают на конкретную статью конституции, когда говорят об активизации Саломе Зурабишвили.

Конечно, если она желает донести свой голос до столиц стран-партнеров, то можно выделить трибуну парламента, и торжественную трибуну с участием многих послов, я имею в виду церемонию приведения к присяге 26 мая.

Международные партнеры видят, что существует конфликт между политическими силами и президент занимает позицию, повторяющую нарратив радикальной оппозиции. Я назвал лицемерием то, когда с одной стороны, говорят о желании, чтобы Грузия получила статус, а с другой стороны, делают заявления и всеми своими действиями показывают, что Грузия не должна получить такой статус, повторение формулы, которую предлагают лидеры «Национального движения». Это лицемерие, мягко говоря.

Различия в позициях, какими бы они ни были, должны быть тщательно просчитаны, и правительство решает, давать или нет президенту мандат выступать по этим вопросам. Должна быть сбалансированная позиция (между правительством и президентом), иначе получится, что Саломе Зурабишвили будет выступать против правительства, избранного большинством, и другой трактовки, другого комментария и никакой попытки выйти из ситуации не будет», - сказал Вольский.