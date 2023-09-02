В Грузии завершились военные учения НАТО Agile Spirit

Военные учения НАТО Agile Spirit 2023 в Грузии официально завершились 1 сентября. На церемонии закрытия выступил глава Минобороны Грузии. Джуаншер Бурчуладзе подчеркнул важность международных учений, способствующих взаимной тактической и оперативной совместимости задействованных войск, сообщает SOVA.

Глава ведомства выразил благодарность США за поддержку в планировании и проведении учений, которые включали демонстрационные маневры по рейдам, блокадам и контратакам.

На церемонии закрытия не присутствовали высокопоставленные члены правительства, кроме главы оборонного ведомства. А на церемонии завершения учений 6 августа 2021 года присутствовали президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и аккредитованные в Грузии дипломаты.

Военные учения НАТО и ее партнеров на базе Крцаниси начались 21 августа. Зона учений Agile Spirit 2023 охватила Восточную и Западную Грузию. В Agile Spirit 2023 приняли участие 22 страны - партнеры и члены НАТО, три организации - в целом, 3 600 военнослужащих. Впервые участие в учениях Альянса приняла Иордания.

Целью Agile Spirit 2023 являлось повышение оперативной совместимости на тактическом уровне между Силами обороны Грузии, объединенными силами США, силами союзников и партнеров, а также совершенствование и укрепление оперативных возможностей при планировании и проведении операций в многонациональной среде.