Стихия в Гурии: число погибших выросло до двух человек

Число погибших в результате стихийного бедствия в регионе Гурия на западе Грузии выросло до двух человек. Об этом сообщили в МВД Грузии.
Спасатели обнаружили тело 82-летней женщины в селе Силаури, в Озургетском муниципалитете, пишет агентство «Новости-Грузия».
До этого погибшего 13-летнего ребенка нашли в накрытом оползнем доме в селе Джумати.
Поиски еще одного человека продолжаются. В регион переброшены 200 спасателей.
В зоне бедствия из самых опасных мест эвакуированы 11 человек, среди них один иностранец.
Как сообщалось ранее, сильные ливни привели к наводнениям и оползням в Аджарии и Гурии. На участке Самтредиа-Ланчхути-Григолети частично затоплена магистраль, связывающая Западную и Восточную Грузию. По информации департамента автомобильных дорог, движение транспорта сейчас осуществляется по дороге через Сенаки и Поти.
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