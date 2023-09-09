Из-за обвала земляной массы движение в направлении Шатили ограничено

На 90-м км автодороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили в результате выпавших ночью осадков произошел обвал земляной массы, из-за чего на данном участке запрещено движение всех видов автотранспорта до проведения работ по расчистке.

Информацию распространяет Департамент автомобильных дорог Грузии.

С ночи по Грузии идет sms-рассылка экстренной службы 112: всех предупреждают об ухудшении погоды в субботу и призывают быть осторожными. Ранее Агентство окружающей среды распространило предупреждение об угрозе наводнений из-за дождей, розлива рек и оползней.