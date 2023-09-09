Президент Грузии: И в дни трагических событий мы продолжаем ненавидеть друг друга

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на стихийное бедствие в Гурии и пожар в хранилище фильмов, пишет SOVA. По словам главы государства, в то время, когда необходимо вдуматься, являются ли эти трагические события случайными или результатом халатности, «мы продолжаем ненавидеть друг друга».

«Тяжелый день и ночь: дети, погибшие в зоне бедствия в Гурии, и еще одна трагедия, оставшаяся без слов! Я выражаю свои соболезнования семьям, любимым и нашему обществу.

Пожар в архиве вскрывает другие болезненные раны - он пробуждает в нас страх перед потерей прошлого и памяти.

И в то время, когда нам больше всего нужно вдуматься в причины этих трагических событий - было ли это случайностью или итогом халатности, неподготовленности, безразличия к стране и людям… мы продолжаем по-прежнему - злоба, ненависть, нетерпимость в отношении друг к другу!» - пишет президент.

7 сентября в результате ливневых дождей был затоплен регион Гурия. Из-за обильных осадков повысился уровень воды в русле рек, произошел сход оползня, повреждены жилые дома, мосты и дороги, соединяющие деревни. В результате катастрофы погибли три человека.