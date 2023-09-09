При пожаре в Национальном архиве Грузии сгорели оригиналы старых кинолент

Выяснилось, что так страшно горело в Тбилиси территории Национального архива в минувшую пятницу: сгорело хранилище с кинопленками, сообщает агентство «Новости-Грузия». В архиве заявили, что все они были оцифрованы, но оригиналов больше нет. Нитропленка легко воспламеняется, поэтому и хранилась в отдельном здании.

Пожар полностью потушен, пострадавших нет.

Пожар вспыхнул в отдельно стоящем здании на территории Национального архива Грузии на проспекте Важа Пшавела накануне вечером, 8 сентября. Пожарные боролись с огнем несколько часов.

«В здании хранились нитропленки. Все ленты оцифрованы, а их копии хранятся в киноархиве. Огонь не распространился на другие здания», – говорится в заявлении Национального архива.

Причина пожара пока неизвестна. Также пока не сообщается, сгорел ли киноархив полностью, или что-то удалось спасти.

Это не первый случай потери киноархива Грузии в результате пожара. В 2005 году произошел пожар в хранилище киностудии, где хранился архив копий кинопленок и фонограмм всех грузинских фильмов. Тогда говорили, что при монтаже двери хранилища искра от электросварки попала на легковоспламеняющуюся пленку. Тогда Грузии пришлось запрашивать копии и оригиналы кинопленок студии «Грузия-фильм» из архивов в России.