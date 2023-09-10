«Это отдельное соглашение»: Гаджиев о проезде российского груза через Агдам

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что проезд в Степанакерт продовольственного груза Российского общества Красного Креста по согласованию с Азербайджанским обществом Красного Полумесяца через Агдам осуществляется по «отдельному соглашению», пишет Радио Азатутюн.

Как передает АПА, Гаджиев написал на своей странице в соцсети X:

«В ответ на многочисленные запросы международных журналистов, включая Reuters, Politico и BBC, хочу внести ясность в следующие вопросы:

Завтра [10 сентября – ред.] по инициативе России продовольственный груз Российского Общества Красного Креста по согласованию с Азербайджанским Обществом Красного Полумесяца отправится по маршруту Агдам-Аскеран в направлении Ханкенди [Степанакерт – ред.]. Это отдельное соглашение, и его не следует путать с предложением об одновременном открытии дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди для доставки грузов МККК. В частности, Азербайджан в качестве жеста доброй воли выразил согласие на одновременное открытие 1 сентября дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди, но незаконный режим отказался.

Вместе с тем, на пункте пропуска Лачин необходимо соблюдать режим таможенного и пограничного контроля Азербайджана».

Одновременно, Гаджиев назвал выборы президента в Нагорном Карабахе «фиктивными и сфабрикованными», заявив, что они являются «серьезной помехой и контрпродуктивны».

«Незаконный марионеточный режим должен быть распущен и разоружен. Это единственный способ обеспечить прочный мир, в котором могут жить и сосуществовать армянские и азербайджанские жители Карабаха», - заявил азербайджанский чиновник.

9 сентября парламент Нагорного Карабаха избрал Самвела Шахраманяна новым президентом непризнанной республики. Через несколько часов в Степанакерте заявили, что власти Нагорного Карабаха решили разрешить въезд российского гуманитарного груза в Нагорный Карабах через Агдам.

Как сообщил Информационный центр Нагорного Карабаха, одновременно была достигнута договоренность, согласно которой перевозки гуманитарных грузов через Лачинский коридор будут восстановлены российскими миротворцами и Международным комитетом Красного Креста.

В Степанакерте отметили, что этот шаг был сделан, «исходя из необходимости смягчения острых гуманитарных проблем, вызванных полной блокадой, осуществляемой Азербайджаном».